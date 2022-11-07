← Минспорта Прикамья: Пермь - основной кандидат на проведение Чемпионата России по кикбоксингу
Пермский край вошел в ТОП лучших регионов с наименьшим временем ожидания в МФЦ
По его итогам, МФЦ Прикамья вошло в тройку лидеров, заняв в общем рейтинге регионов второе место. Среднее время ожидания вызова при очном обращении в отделение «Мои Документы» составило 4 минуты, пояснили в МФЦ Пермского края. Лучший результат показали МФЦ из Ростовской области, где время ожидания составило 1 мин. 41 сек., а также и Республика Татарстан (9 мин. 31 сек.).Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов рассказал, что обеспечить такой высокий результат удалось благодаря системной работе по оптимизации процесса организации предоставления услуг, которая регулярно ведется в регионе в течение последних лет.
«В частности, мы внедряли различные цифровые сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Также были пересмотрены графики работы сотрудников, внедрена электронная система отслеживания времени обслуживания заявителей. Все это позволило существенно снизить время ожидания и повысить качество предоставления услуг», – сообщил Леонид Громов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Минспорта Прикамья: Пермь - основной кандидат на проведение Чемпионата России по кикбоксингу
В Перми затопило перекресток улиц Малкова и Энгельса
В центре Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2022
Дмитрий Махонин: школа в микрорайоне Новые Ляды будет сдана в конце этого года
В Перми названы победители робототехнических соревнований по «Танковому биатлону»
Пермский атлет стал трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту
Пермский театр кукол готовится отметить юбилей
«Т Плюс» в штатном режиме продолжает текущий отопительный сезон
С 4 ноября увеличится количество отправлений на автобусном маршруте №17
Добавить комментарий: