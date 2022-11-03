В этом году жилищные сертификаты получили более 300 детей-сирот

В Пермском крае с начала 2022 года сертификаты на жилье получили 310 детей-сирот. Из них 232 человека уже стали собственниками своего жилья, сообщили в региональном Минсоцразвития.С этого года размер выплат по сертификатам в Прикамье составляет от 1,2 до 3 млн руб. в зависимости от муниципалитета и стоимости 1 кв. м. жилья в конкретной территории. Выплаты производятся в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. На предоставление сертификатов из бюджета Прикамья в 2022 году направлено 567,4 млн руб.Сегодня получить сертификат могут люди из числа детей-сирот старше 23 лет, состоящие в списке на получение жилья и проживающие на территории Пермского края. Граждане должны не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, не иметь судимость, а также должны быть трудоустроены или обучаться в учебных учреждениях по очной форме обучения за счет средств краевого или федерального бюджета. В Минсоцразвития края добавили, что для получения данной меры поддержки гражданам, имеющим право на эти выплаты, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства.