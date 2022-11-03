← В Перми полицейские задержали подозреваемого в уличных грабежах
С 4 ноября увеличится количество отправлений на автобусном маршруте №17 →
В этом году жилищные сертификаты получили более 300 детей-сирот
С этого года размер выплат по сертификатам в Прикамье составляет от 1,2 до 3 млн руб. в зависимости от муниципалитета и стоимости 1 кв. м. жилья в конкретной территории. Выплаты производятся в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. На предоставление сертификатов из бюджета Прикамья в 2022 году направлено 567,4 млн руб.
Сегодня получить сертификат могут люди из числа детей-сирот старше 23 лет, состоящие в списке на получение жилья и проживающие на территории Пермского края. Граждане должны не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, не иметь судимость, а также должны быть трудоустроены или обучаться в учебных учреждениях по очной форме обучения за счет средств краевого или федерального бюджета. В Минсоцразвития края добавили, что для получения данной меры поддержки гражданам, имеющим право на эти выплаты, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми полицейские задержали подозреваемого в уличных грабежах
С завтрашнего дня изменится схема движения транспорта в микрорайоне Садовый
В Прикамье объявлен сбор вещей для жителей Северодонецка
В Пермском крае началась ежегодная инвентаризация лесов
В Прикамье открыт 40-й по счету виртуальный концертный зал
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2022
В Добрянке домработница похитила 125 тысяч рублей
Голубые ели и туи с улиц города отправили в питомник на зимовку
В Перми завершен третий этап благоустройства эспланады
"Белый храм на высокой горе". Пермяки сняли клип о Белогорском монастыре
Добавить комментарий: