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В Перми полицейские задержали подозреваемого в уличных грабежах
В середине октября текущего года в дежурную часть поступило сообщение о преступлении, совершенном в отношении 17-летней студентки. У одного из домов на ул. Леонова неизвестный открыто похитил у девушки сотовый телефон, который она держала в руках, и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.
"Выяснилось, что в течение недели молодой человек совершил еще четыре аналогичных преступления в различных районах краевой столицы, а также в Пермском районе. Жертвами злоумышленника стали трое подростков и пенсионер. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 120 тысяч рублей. Похищенное он сбыл, а денежные средства потратил на личные нужды", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время по всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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