С 4 ноября увеличится количество отправлений на автобусном маршруте №17

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В дальнейшем городской департамент транспорта планирует обеспечить микрорайон ещё одним маршрутом от улицы Красногвардейской до улицы Ушинского. Это позволит создать транспортную связь с социальными объектами, необходимыми жителям микрорайона. В настоящее время маршрут внесён в документ планирования.
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