С завтрашнего дня изменится схема движения транспорта в микрорайоне Садовый

С 4 ноября закроют движение транспорта по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до дома по ул. Старцева, 9 Изменения связаны со строительством развязки на улице Старцева, которое ведёт Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Объезд закрытого участка будет возможен по ул. Пушкарской. В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов №33, №55, №69 и №70. В обоих направлениях автобусы будут следовать по дублёру улицы Старцева, улицам Пушкарской и Юрша со всеми остановками по пути следования. Изменения вводятся на время проведения строительных работ - до 5 августа 2023 года. Также в департаменте транспорта администрации Перми, что на улице Пушкарской появятся дополнительные временные остановочные пункты в районе перекрёстка с улицей Звонарёва, а также у дома №140 (в направлении центра города). Кроме того, на улице Старцева дополнительные остановочные пункты будут обустроены около трамвайной остановки «ВРЗ» (в направлении из центра города) и напротив дома по улице Старцева, 13.