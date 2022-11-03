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В Прикамье объявлен сбор вещей для жителей Северодонецка
Наталья Мокрушина, волонтер благотворительной акции «Согревай добром»: "Нам нужны теплые вещи, курточки, шапки, штаны, болоньевые штаны или просто теплые, колготки, нужна обувь детям." Пункты сбора вещей в рамках акции "Согревай добром" работают в визит-центре Парка Горького и во всесезонном курорте Губаха. Особая потребность есть в обогревателях. Да и Новый год уже не за горами, так что принести можно любой подарок, главное, чтобы он создавал настроение. В конце концов, на месте можно заполнить открытку с теплыми пожеланиями.Дарья Ларионова: "Это может сделать каждый из нас, просто поддержать, сказать, что мы с ними, мы рядом, просто быть вместе."
Благотворительную акцию фонд «Сибирская застава» реализует при непосредственной поддержке администрации губернатора Пермского края, администрации города Перми и партии «Единая Россия». Помощь на этот раз самая адресная. Уже подсчитано, что в Северодонецке сейчас находится 1244 ребенка. Помощь дойдет до каждого.
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