В Пермском крае началась ежегодная инвентаризация лесов. Лесничие буквально вручную пересчитывают ели и сосны, которые посадили год, три и пять лет назад.Александр Еремеев, лесничий Степановского участкового лесничества: "В возрасте трёх лет сохранность лесных культур должна составлять не менее 85% от того, что было высаженного. Здесь в принципе по проведенному учёту сохранность лесных культур составляет 87,5%." Процент восстановления лесов по всему региону на высоком уровне. Приживаемость деревьев тоже радует. Если гибнут больше нормы, то на таких территориях будут проводить посадки еще раз.Евгений Попляков, начальник управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Показатель приживаемости по краю достаточно велик, он достигает 95%, а в некоторых случаях и 100%. Будет запланировано дополнение лесных культур в целях достичь полноценной, максимальной приживаемости". Сколько вырубили — столько и нужно восстановить. Это не просто цель, которую преследуют лесничества региона, а обязательное требование законодательства. Молодые деревья высаживают благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Например, в Чайковском с поставленной задачей справились.Салават Аглямов, директор Чайковского лесничества: "У нас этот показатель и в прошлом году уже был 100%, и в этом году 100%, и надеемся, что в 2023 году у нас тоже будет 99-100%. И в дальнейшем будем стремиться к этому".За четыре года в Чайковском лесничестве было высажено 7 миллионов 800 тысяч деревьев. Благодаря нацпроекту за счёт федеральных средств в лесничествах есть все необходимое для проведения работ - инструменты для посадки, специальная техника. Как только ели достигают 7-летнего возраста, территория перестаёт считаться вырубкой и становится полноценной лесополосой. Только в Чайковском лесничестве полноценным лесом стала территория почти в 1200 гектар. В будущем году планируют высадить сеянцы на площади 600 гектаров. Для этого используют эти саженцы из питомника, которые дозреют как раз к сезону.