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В Пермском крае началась ежегодная инвентаризация лесов
Евгений Попляков, начальник управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Показатель приживаемости по краю достаточно велик, он достигает 95%, а в некоторых случаях и 100%. Будет запланировано дополнение лесных культур в целях достичь полноценной, максимальной приживаемости". Сколько вырубили — столько и нужно восстановить. Это не просто цель, которую преследуют лесничества региона, а обязательное требование законодательства. Молодые деревья высаживают благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Например, в Чайковском с поставленной задачей справились.Салават Аглямов, директор Чайковского лесничества: "У нас этот показатель и в прошлом году уже был 100%, и в этом году 100%, и надеемся, что в 2023 году у нас тоже будет 99-100%. И в дальнейшем будем стремиться к этому".
За четыре года в Чайковском лесничестве было высажено 7 миллионов 800 тысяч деревьев. Благодаря нацпроекту за счёт федеральных средств в лесничествах есть все необходимое для проведения работ - инструменты для посадки, специальная техника. Как только ели достигают 7-летнего возраста, территория перестаёт считаться вырубкой и становится полноценной лесополосой. Только в Чайковском лесничестве полноценным лесом стала территория почти в 1200 гектар. В будущем году планируют высадить сеянцы на площади 600 гектаров. Для этого используют эти саженцы из питомника, которые дозреют как раз к сезону.
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