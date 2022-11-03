В Прикамье открыт 40-й по счету виртуальный концертный зал
Премьерной онлайн-трансляцией из Органного зала Пермской филармонии стало выступление Государственного камерного оркестра Беларуси. Афиша трансляций расписана на месяц вперёд. Вход свободный для всех.
Зоя Худякова, жительница Нытвы: "В областной центр не наездишься на всякие концерты, а тут, видимо, мероприятия чаще планируются".
Подобным образом с помощью современных технологий стирают границы между городами и в детской школе искусств в Оханске.
Елена Коробейникова, директор детской школы искусств города Оханска: "На трансляции приходят и жители Оханского городского округа, и учащиеся школы искусств. Оборудование виртуального концертного зала мы используем и в образовательном процессе".
Кроме этого, благодаря национальному проекту воспитанники в Оханской и Острожской школах искусств занимаются на новых музыкальных инструментах. Всего в этом году «обновки» поступили в восемь муниципалитетов края.
Еще одно направление нацпроекта «Культура» – модельные библиотеки, открытие которых происходит не только за счет государственных средств, но и региональных.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Продолжается работа над реализацией национального проекта «Культура» в части приобретения автоклубов, создания виртуальных кинозалов, модельных библиотек. И наш региональный проект «Социальные кинозалы», мы решили для себя, что мы продолжаем их реализовывать, по 30 кинозалов в год. Это очень важно для местного населения, для сельской местности и это востребовано, точно знаю, сам видел."
Всё это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий появляются новые возможности для культурного развития.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2022
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