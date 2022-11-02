«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2022
В Прикамье разработают протезы для домашних животных
Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу
В Перми состоялись парламентские дебаты
В Карагайском округе открыли новый межшкольный стадион
В Перми прошел форум проекта "Школа доброжелательных отношений"
В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2022
В Перми вынесен приговор одному из создателей мефедроновой нарколаборатории
В Перми вынесен приговор одному из создателей мефедроновой нарколаборатории
С 4 ноября временно изменится схема движения автобусов в микрорайоне Садовый
Октябрь 2022 г. стал самым теплым в Прикамье за последние 10 лет
Врач-трансфузиолог из Перми за сутки пробежала почти 227 км
Состоялся первый в России выпуск девушек- военных летчиков
На ул. Леонова легковушка врезалась в автокран
Владимир Колокольцев наградил сотрудников, которые спасли людей
В декабре на автобусном маршруте №77 будут введены дополнительные рейсы
3 и 4 ноября пройдет Чемпионат Пермского края по кикбоксингу
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
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В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2022
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