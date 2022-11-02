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В Добрянке домработница похитила 125 тысяч рублей
"В начале января текущего года, убираясь в комнатах своих нанимателей, женщина заметила денежные средства, которые хранились в разных комнатах дома. В один из дней она решилась взять небольшую сумму, которую впоследствии потратила на свое усмотрение. Спустя некоторое время обвиняемая поняла, что владельцы дома не заметили пропажу. Продолжая как ни в чем не бывало работать в данной семье, женщина периодически воровала денежные средства у хозяев. За несколько месяцев обвиняемой удалось похитить 125 тысяч рублей. Все деньги она потратила по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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