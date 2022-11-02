Голубые ели и туи с улиц города отправили в питомник на зимовку

Глава Перми Алексей Демкин в своей телеграмм-канале сегодня рассказал о судьбе голубых елей и туй, которые летом стояли в кадках сначала на улице Ленина, а затем – вдоль 25-го Октября и Советской. Сейчас деревья отправились на зимовку в муниципальный питомник растений. Там они укрыты от морозов, их корневая система утеплена. Вокруг туй установили специальные пирамидки из брусков, чтобы крона не развалилась от снега. В следующем году запланированы очистка и обрезка растений, также их обработают антистрессовыми препаратами. В питомнике кадки с елями и туями останутся до мая. «Кстати, и другие саженцы в питомнике готовятся пережить свою первую зиму. Специалисты МКУ «ГорЗеленСтрой» подвязали саженцы и позаботились об их защите от грызунов, сделали над хвойными породами «укрытия» от снега. Для поддержки саженцев ив установили специальные шпалеры. Стволы ив высокие и гибкие, на открытом пространстве питомника они могут сломаться или изогнуться. А ведь для нас важно вырастить растения здоровыми и сохранить их привлекательный вид!», - написал Алексей Демкин.