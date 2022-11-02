В Прикамье разработают протезы для домашних животных

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Ильдар Каримуллин, ветеринарный врач: "Новые разработки, которые мы еще не пробовали, всегда будут приветствоваться. Особенно если это будет наш отечественный производитель. Это будет очень удобно в том плане, что мы не будем ни от кого зависеть, будем получать всю продукцию в полном объеме, и будем знать, что это рабочая, хорошая продукция".
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