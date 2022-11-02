В Прикамье разработают протезы для домашних животных

В Прикамье будут работать над разработкой искусственных костей и суставов для протезирования домашних животных. Пермский аграрно-технологический университет подписал соглашение с Уральским научно-исследовательским институтом композитных материалов и представителями ветеринарного сообщества. Планируется организация совместных исследований и разработок, научное консультирование между сторонами, разработка методов диагностики и оперативного лечения. В перспективе речь идет о внедрении в ветеринарную практику специализированных изделий отечественного производства, которые специалисты готовы взять на вооружение.Ильдар Каримуллин, ветеринарный врач: "Новые разработки, которые мы еще не пробовали, всегда будут приветствоваться. Особенно если это будет наш отечественный производитель. Это будет очень удобно в том плане, что мы не будем ни от кого зависеть, будем получать всю продукцию в полном объеме, и будем знать, что это рабочая, хорошая продукция".