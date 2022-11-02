Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу
Александр Филатов, дрессировщик, обладатель золотой награды Международного фестиваля: "Самое главное для дрессировщика - вовремя заметить, какой мишка может делать определенный трюк и направить его в этом направлении."
Помимо косолапых на манеже Пермского цирка выступают австралийские розовые пеликаны, верблюды, дикобразы, арктические лайки, белоснежные голуби. Есть и сольные номера. Среди них – прыжок «собаки-супердога» с 6-метровой высоты.Гастроли Цирка Филатовых проходили в Перми последний раз 5 лет назад. Поэтому увидеть премьеру приехали жители со всего Пермского края.
Галина Хохлявина: "Мы приехали из Чусового, из Кунгура, из Перми, это что-то невероятное. Уж я сколько пожила, такого ещё не видела!" В нынешнем юбилейном туре династия Филатовых отмечает 185 лет с момента основания. Снова и снова не переставая удивлять искушенную публику.
Татьяна Филатова, народная артистка России: "Все любители цирка и у кого на памяти фамилия Филатовых, они обязательно должны посетить нашу программу, осталось совсем мало времени, чтобы удивить интересное искусство цирка. Тем более, что и для детей, и для взрослых цирк интересен. "
Сюжетная линия спектакля, а это именно спектакль, раскрывается настоящим сюрпризом только в самом финале. Каким? Это можно узнать, оказавшись в числе зрителей циркового шоу. Ближайшее представление артисты покажут уже в пятницу, 3 ноября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми состоялись парламентские дебаты
В Перми состоялись парламентские дебаты
В Карагайском округе открыли новый межшкольный стадион
В Перми прошел форум проекта "Школа доброжелательных отношений"
В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2022
В Перми вынесен приговор одному из создателей мефедроновой нарколаборатории
В Перми задымился инкассаторский автомобиль
Добавить комментарий: