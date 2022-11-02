Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу

В Пермском цирке стартовала новая программа от знаменитой на весь мир династии дрессировщиков Филатовых. Ее визитная карточка - "Медвежий цирк". Косолапые артисты катаются на велосипеде, а еще на мотобайках, квадроциклах, роликах и даже выступают в роли конферансье.Александр Филатов, дрессировщик, обладатель золотой награды Международного фестиваля: "Самое главное для дрессировщика - вовремя заметить, какой мишка может делать определенный трюк и направить его в этом направлении."Помимо косолапых на манеже Пермского цирка выступают австралийские розовые пеликаны, верблюды, дикобразы, арктические лайки, белоснежные голуби. Есть и сольные номера. Среди них – прыжок «собаки-супердога» с 6-метровой высоты.Гастроли Цирка Филатовых проходили в Перми последний раз 5 лет назад. Поэтому увидеть премьеру приехали жители со всего Пермского края.Галина Хохлявина: "Мы приехали из Чусового, из Кунгура, из Перми, это что-то невероятное. Уж я сколько пожила, такого ещё не видела!" В нынешнем юбилейном туре династия Филатовых отмечает 185 лет с момента основания. Снова и снова не переставая удивлять искушенную публику.Татьяна Филатова, народная артистка России: "Все любители цирка и у кого на памяти фамилия Филатовых, они обязательно должны посетить нашу программу, осталось совсем мало времени, чтобы удивить интересное искусство цирка. Тем более, что и для детей, и для взрослых цирк интересен. "Сюжетная линия спектакля, а это именно спектакль, раскрывается настоящим сюрпризом только в самом финале. Каким? Это можно узнать, оказавшись в числе зрителей циркового шоу. Ближайшее представление артисты покажут уже в пятницу, 3 ноября.