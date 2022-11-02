Пермский школьник завоевал награду на конкурсе юных изобретателей в Индонезии

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← В Прикамье разработают протезы для домашних животных
Пермский коллектив стал победителем телепроекта на канале «Культура» →
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27.09.2022 в 08:30
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