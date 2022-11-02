В Перми состоялись парламентские дебаты. Организатором выступил Молодежный парламент при Законодательном собрании Пермского края. Это был интеллектуальный турнир, в котором приняли участие не политики, а студенты вузов.Всего участвовало 4 команды. Тема обсуждения — использование иностранных слов в русском языке. Перед началом дебатов всем командам даётся по 10 минут на проработку аргументов. Пользоваться смартфонами в этот момент нельзя. Кирилл Балчугов, чемпион по дебатам прошлых лет говорит, работа в таких условиях развивает мышление и ораторское мастерство.Кирилл Балчугов, студент НИУ ВШЭ — Пермь: "Нужно делать это настолько корректно, чтобы относиться уважительно к соперникам и при этом быть максимально убедительным".Поддержку мероприятию оказал главный федеральный инспектор по Пермскому краю.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Культура политического общения, да и вообще общение без доведения до каких-то крайних точек — это один из важных приоритетов, особенно среди молодёжи. Мы будем так же думать о проведении таких дебатов и среди школьников."Турнир дал старт мероприятиям регионального этапа Интеллектуальной олимпиады для студентов. В этом году в ней приняли участие больше 8 тысяч человек во всем Приволжском округе.Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края: "Тема задается, буквально вбрасывается перед началом турнира. Я считаю, что достаточно высокий уровень подготовки участников, поскольку можно сказать, мы говорим с ними на одном языке."С перевесом в один бал краевой турнир выиграла команда «Ирбис» из классического университета.