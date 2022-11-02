В Карагайском округе открыли новый межшкольный стадион

Новый межшкольный стадион открыли в селе Нердва в Карагайском округе. Он возведен в рамках региональной программы «Спортивное Прикамье».Ирина Старкова, директор МБОУ "Нердвинская средняя общеобразовательная школа": "180 лет Нердвинской школе, поэтому хороший подарок получился. Построили в достаточно короткие сроки."За лето модернизации объект стал многофункциональным. Кроме футбольного поля с искусственным покрытием, появились площадки для волейбола и баскетбола, прыжковая яма и беговые дорожки на 100 метров.Ольга Чирухина, учитель физкультуры МБОУ "Нердвинская средняя общеобразовательная школа": "Ребят можно развести на каждую площадку и все дети будут заняты на уроке."Оборудованы полоса препятствий и веревочный парк, площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО и общефизических тренировок, а также трибуны с навесом. Спорткомплекс при школе, в которой почти половина учеников из соседних деревень, без сомнения, станет центром притяжения для людей со всей округи.Василий Нечаев, глава Карагайского муниципального округа: "Здесь практически был пустырь и вот сейчас появился такой новый современный объект. Мы считаем, что это позволит нам уменьшить отток молодежи из села."На новый стадион из краевого бюджета Карагайский округ получил 19,5 млн руб. Еще 8,5 млн рублей выделено из местной казны.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Во-первых, это безопасно. Во-вторых, это современно, технологично. В-третьих, на самом деле, я считаю, что такие объекты становятся полноценными украшениями территорий, отлично вписываются в городскую инфраструктуру, показывают хорошее качество жизни, доступности спорта".Спорт становится доступным для жителей не только за счет крупных спорткомплексов, но и благодаря небольшим объектам, неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Махонин и обращал внимание на необходимость расширять зону возведения новых объектов, делать их в шаговой доступности для большего числа прикамцев.В этом году объекты, аналогичные межшкольному стадиону в Нердве, появились и в поселке Марковский Чайковского округа, и в Чусовом.