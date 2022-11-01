В тюрьме работал поваром. На свободу вышел пермский людоед

После 23 лет тюрьмы на свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев. Он был осужден за то, что убил и съел двоих человек, еще одну девушку долгое время держал в заложниках. Сейчас преступник поселился в той самой квартире на улице Маршала Рыбалко, где когда-то и совершал жуткие злодеяния.Говорить с журналистами желания у 57-летнего Михаила Малышева нет. После колонии людоед из Закамска сидит у себя в квартире в доме на улице Маршала Рыбалко, 78а. Дверь никому не открывает, окна плотно занавешены и на них установлены решётки.Людмила Попова жила с Малышевым в одном доме в момент тех страшных событий в начале двухтысячных годов. На мужчину тогда никто не обращал внимания, пока не стало известно, что он убил двоих человек, а после их съел. На допросе тогда людоед считал себя нормальным человеком.Михаил Малышев: "Люблю музыку, люблю штанги. Когда настроение есть, когда не работаешь".Во время расследования вскрывались всё новые страшные подробности. На допросе Малышев рассказал, что питался бродячими собаками и кошками. По мнению следователей, жертв среди людей могло быть больше.Зайдя в дом к Малышеву, оперативники обнаружили два холодильника полностью забитых плотью. Чья она была: человеческая или собачья — сказать было сложно. Мясо он пропускал через мясорубку для приготовления пирогов и пельменей.В 34 года ныне освобождённый взял в плен заложницу. Для родных она считалась пропавшей без вести. В неволе девушку постоянно насиловал.Инна Боровик, пленница Малышева: "И меня из квартиры не выпускает. Со мной, говорит, будешь ходить и всё, а то в холодильнике, говорит, окажешься".На глазах пленницы он убил своего приятеля. На кухне разделал жертву, а после готовил. Вскоре после этого к людоеду нагрянули оперативники. Попав в тюрьму, Малышев нашёл себе дело, работал поваром.Татьяна Воробьева: "Все равно нелюдь, это человек с нарушенной психикой. Всё равно он не должен среди людей находиться".Люди против такого соседа. Сейчас всем домом готовят обращение к местному участковому, чтобы держать бывшего людоеда под контролем.Любовь Мальцева, старшая дома по ул. Маршала Рыбалко, 78а: "Чтобы участковые ходили сюда смотрели за ним, чтобы устроили его на работу, тогда у него не будет времени здесь ходить".Это не единственный подобный громкий случай в начале двухтысячных в Перми. Последней жертвой другого людоеда, бомжа Виктора Селичева, стал мужчина. Он его убил, а после съел.Виктор Селичев: "Человеческое мясо, это самое вкусное - деликатес называется. Во Франции лягушки, а для меня человеческое мясо".А Михаил Малышев, по словам соседей, живёт сейчас один. К нему постоянно домой приходит мама, её он безоговорочно слушает. Люди боятся, что совершить рецидив людоед может ещё и потому, что не желал уходить из тюрьмы, и захочет вернуться обратно.