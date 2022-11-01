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В тюрьме работал поваром. На свободу вышел пермский людоед
Людмила Попова жила с Малышевым в одном доме в момент тех страшных событий в начале двухтысячных годов. На мужчину тогда никто не обращал внимания, пока не стало известно, что он убил двоих человек, а после их съел. На допросе тогда людоед считал себя нормальным человеком.
Михаил Малышев: "Люблю музыку, люблю штанги. Когда настроение есть, когда не работаешь".
Во время расследования вскрывались всё новые страшные подробности. На допросе Малышев рассказал, что питался бродячими собаками и кошками. По мнению следователей, жертв среди людей могло быть больше.
Зайдя в дом к Малышеву, оперативники обнаружили два холодильника полностью забитых плотью. Чья она была: человеческая или собачья — сказать было сложно. Мясо он пропускал через мясорубку для приготовления пирогов и пельменей.В 34 года ныне освобождённый взял в плен заложницу. Для родных она считалась пропавшей без вести. В неволе девушку постоянно насиловал.
Инна Боровик, пленница Малышева: "И меня из квартиры не выпускает. Со мной, говорит, будешь ходить и всё, а то в холодильнике, говорит, окажешься".
На глазах пленницы он убил своего приятеля. На кухне разделал жертву, а после готовил. Вскоре после этого к людоеду нагрянули оперативники. Попав в тюрьму, Малышев нашёл себе дело, работал поваром.
Татьяна Воробьева: "Все равно нелюдь, это человек с нарушенной психикой. Всё равно он не должен среди людей находиться".
Люди против такого соседа. Сейчас всем домом готовят обращение к местному участковому, чтобы держать бывшего людоеда под контролем.
Любовь Мальцева, старшая дома по ул. Маршала Рыбалко, 78а: "Чтобы участковые ходили сюда смотрели за ним, чтобы устроили его на работу, тогда у него не будет времени здесь ходить".
Это не единственный подобный громкий случай в начале двухтысячных в Перми. Последней жертвой другого людоеда, бомжа Виктора Селичева, стал мужчина. Он его убил, а после съел.
Виктор Селичев: "Человеческое мясо, это самое вкусное - деликатес называется. Во Франции лягушки, а для меня человеческое мясо".
А Михаил Малышев, по словам соседей, живёт сейчас один. К нему постоянно домой приходит мама, её он безоговорочно слушает. Люди боятся, что совершить рецидив людоед может ещё и потому, что не желал уходить из тюрьмы, и захочет вернуться обратно.
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