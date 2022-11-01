В Перми отремонтируют фасады двух больничных комплексов

В Перми завершили благоустройство территорий сразу возле двух больниц - краевой клинической и второй городской имени Федора Граля. Сейчас приступили к ремонту фасадов, их не приводили в порядок с прошлого века.Валентину Владимировну - педагога музыкальной школы, врачи 2-й Пермской клинической больницы буквально поставили на ноги. Сегодня женщину выписывают домой. И пусть шаг ещё не такой уверенный, но делать его по новому тротуару гораздо проще.Валентина Кочурова: "Красиво, удобно! Все что делается, я смотрю такие пейзажи из окон стали приятные!"Тротуары появились даже там, где их никогда не было. По периметру больничного комплекса установлен новый забор, заменены светильники, уложен свежий асфальт.Обновляется двор и внутри больницы. Помимо нового тротуара, здесь появились скамейки, урны, а теперь пришла очередь отремонтировать и фасад.Это здание было построено еще в 1915 году как "Лазарет Красного Креста для крестьян". В годы Первой и Второй мировых войн здесь располагался госпиталь. В наши дни в старинных корпусах находятся урологическое и офтальмологическое отделения больницы. Ремонта они не видели с 1974 года.Сергей Клепцин, главный врач ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля: "Мы понимаем, что эти здания — объекты культурного наследия, они должны выглядеть хорошо, не побоюсь этого слова — красиво. Мы заходим на этот большой проект. Кроме фасадов, по периметру этих зданий исторических, это будет и ремонт крыш".Создание комфортных условий для пациентов - одна из приоритетных задач краевых властей. Губернатор региона Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда проинспектировал ход благоустройства территории Пермской краевой клинической больницы. А также осмотрел обновленные фасады корпусов медучреждения. Глава Прикамья не раз отмечал, что важно системно модернизировать и переоснащать больницы. Не забывая при этом про внешний облик самих зданий и территорию вокруг них.В краевой клинической больнице с благоустройством уже заканчивают. На эти цели было направлено свыше 88 млн из регионального бюджета, теперь в медучреждении приступили к ремонту фасада.Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Огромный комплекс работ. Прежде всего, это замена асфальтового покрытия на всей огромной территории больницы, это, по сути, целый квартал в городе, замена бордюрного камня. Заменены мачты и светильники наружного освещения".Акцент при этом сделан и на сохранение исторических элементов. Так забор, которым теперь окружен больничный городок краевой клинической, точь-в-точь повторят тот, что был установлен здесь в 1833 году.Что касается фасадов, то свой 300-летний юбилей Пермь встретит как минимум с двумя обновленными и красивыми больничными комплексами.