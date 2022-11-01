Дорожники рассказали о новой схеме движения на перекрестке шоссе Космонавтов - ул. Столбовая

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"Принцип движения «по кольцу» действует. Если вам надо попасть на улицу Голева, либо на Крисанова, и вы двигаетесь со стороны Гознака, то надо пройти по кольцу до разворотного места, и в обратном направлении есть два съезда организованных — один на улицу Крисанова, другой на Голева", - уточнил Николай Жуков, заместитель руководителя управления строительных объектов АО "АБЗ-Дорстрой".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.10.2022
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