За выходные сотрудники ГИБДД пресекли более 8 тысяч правонарушений

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113 нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения (в том числе, водители, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, водители, отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования, водители, управлявшие ТС без права вождения, а также водители, задержанные повторно за управление ТС в состоянии опьянения);
17 человек управляли транспортным средством будучи лишенными права управления;
68 человек управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения;
55 фактов нарушения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле;
356 нарушений правил дорожного движения совершено пешеходами;
282 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам;
77 нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
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