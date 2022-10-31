В Перми подвели итоги IV Фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов

В Перми завершился IV Фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. В течение трех дней свое мастерство в воздушной гимнастике, жонглировании, эквилибристике, акробатике и клоунаде показывали 146 участников из 13 регионов России. В завершение состоялся гала-концерт из лучших номеров.Два дня в Перми проходили конкурсные состязания фестиваля детских любительских цирковых коллективов. На третий день - финальное шоу, лучшие номера от юных артистов со всей России.Изначально на фестиваль-конкурс поступило 214 заявок из 16 регионов страны. До финала дошли только 27 коллективов, из них 6 наши- из Перми, Березников и Чайковского.Номинации - воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и клоунада.В Прикамье цирковой фестиваль с 2019 года проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Минкульта. Это уже традиция.Оценивают конкурс профессионалы с мировым именем. Никаких скидок на возраст. Главный критерий - трюки и художественная составляющая номера. Идеальный баланс этих составляющих - гарантия успеха. Кто всегда в выигрыше - так это зрители на гала-концерте.Подарки и дипломы участникам вручили в каждой номинации.