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В Перми подвели итоги IV Фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов
Номинации - воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и клоунада.
В Прикамье цирковой фестиваль с 2019 года проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Минкульта. Это уже традиция.Оценивают конкурс профессионалы с мировым именем. Никаких скидок на возраст. Главный критерий - трюки и художественная составляющая номера. Идеальный баланс этих составляющих - гарантия успеха. Кто всегда в выигрыше - так это зрители на гала-концерте.
Подарки и дипломы участникам вручили в каждой номинации.
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