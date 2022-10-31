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На этой неделе в Перми работает 2 мобильных пункта вакцинации
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 1-4 ноября с 16.00 до 20.00; 5 ноября с 12.00 до 16.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree): 3-4 ноября с 15.00 до 19.00; 5 ноября с 11.00 до 15.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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