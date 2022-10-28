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Время платить налоги
Сегодня налоговые инспекции Пермского края вновь будут работать до восьми часов вечера, и ждать к себе всех, у кого возникли какие-либо вопросы по уплате или начислению имущественных налогов для физических лиц. Срок уплаты истекает 1 декабря. Речь идет о налогах на движимое и недвижимое имущество. Если кому-то уведомление не пришло - это тоже повод обратиться в инспекцию. Подобные сегодняшнему дни открытых дверей повторятся еще, подчеркнули в ведомстве.
Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС России по Пермскому краю: "В конце ноября и 1 декабря будут так же проведены дни открытых дверей. Налоговые инспекции в рабочем порядке будут работать до восьми часов вечера. Конечно, лучше не откладывать в долгий ящик, получить налоговое уведомление своевременно. Это можно сделать в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. И уже урегулировать все вопросы заранее, не дожидаясь 1 декабря".
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