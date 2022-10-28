На Комсомольской площади в Перми стартовал снос кафе «Ешь-ка»
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На Комсомольской площади в Перми стартовал снос кафе «Ешь-ка»
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