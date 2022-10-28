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Глава Минсоцразвития рассказал губернатору, как ведется работа с семьями мобилизованных
Бочка и трактор — таков летний вариант водоснабжения в доме Федоровых. Зимой Галина пользуется 20-литровыми бутылями. 3 года, как сын Сергей построил дом, но воду в него так и не удалось завести. Скважину бурить нельзя, а к местному водопроводу не подключиться из-за неразберихи и судебных тяжб.
Галина Федорова: "Тепло - он котельную сам построил, оставалась только вода, мы ждали три года этой воды, поэтому для нас это такое событие, спасибо большое".
Экскаватор и рабочие с трубой появились на улице только после прямого обращения к губернатору. Сергея мобилизовали, и единственная просьба семьи была решить проблему с водоснабжением. Так и случилось.
Общая протяженность порядка 100 метров. Работы обещают закончить в течение дня, и еще день уйдет на внутреннюю разводку. Колодец общий, к нему смогут подключиться все соседи.
О том, как решается вопрос с водой в Кулигино, губернатор интересуется лично, позвонив в ходе совещания жене Сергея – Розе, чтобы из первых уст узнать, как обстоя дела.
Оказалось, сегодня работы уже должны закончить.
По поручению губернатора в каждом муниципалитете созданы комиссии для работы с семьями мобилизованных. За месяц через соцслужбы поступило уже более 1700 обращений.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы, соответственно, вышли во все семьи, большую часть уже обошли, сделали паспорта, знаем, где, какие вопросы есть, чем надо помочь. На сегодня в семьях ребят порядка двух с половиной тысяч детей, есть пожилые родители более 400, где-то есть инвалидность".
Каждое обращение рассматривают индивидуально. Разные семьи и проблемы разные: где-то нужно привезти дрова, где-то приобрести лекарства, где-то необходима психологическая или юридическая помощь.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша задача - не заниматься формализмом, а четко отработать каждую заявку и максимально все их реализовать и удовлетворить".
Вода в доме Федоровых теперь точно появится. Кроме этого, в Пермском крае создана система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Проект направлен на оказание адресной помощи мобилизованным и их семьям.
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