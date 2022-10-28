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Глава Минсоцразвития рассказал губернатору, как ведется работа с семьями мобилизованных →
В 2023 году количество участников проекта «Умею плавать» возрастет в два раза
Как сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, сумма выделенных средств на его реализацию из краевого бюджета составит почти 23 млн руб. (в 2022 – 12 млн руб.).
Планируется, что участие в проекте примут уже 28 муниципальных образований Пермского края. Глава ведомства добавила, что в следующем году возможность участвовать в проекте появится у территорий, где нет бассейнов. Для этого будут заключены соглашения с соседними территориями, где есть все условия для занятий плаванием.
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