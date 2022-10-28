В 2023 году количество участников проекта «Умею плавать» возрастет в два раза

На заседании правительства Пермского края была поддержана инициатива регионального Министерства спорта увеличить финансирование регионального проекта «Умею плавать» на 2023 год. Это позволит обучить плаванию в два раза больше детей, чем в этом году – более 6 тысяч 3-классников, а также увеличить количество возможных муниципалитетов-участников.Как сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, сумма выделенных средств на его реализацию из краевого бюджета составит почти 23 млн руб. (в 2022 – 12 млн руб.).Планируется, что участие в проекте примут уже 28 муниципальных образований Пермского края. Глава ведомства добавила, что в следующем году возможность участвовать в проекте появится у территорий, где нет бассейнов. Для этого будут заключены соглашения с соседними территориями, где есть все условия для занятий плаванием.