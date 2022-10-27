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← В Перми дети из семей мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады

Более 1 000 молодых семей получили сертификат на улучшение жилищных условий →

Как решить проблему с кадрами на селе

Проблему с кадрами на селе решали депутаты краевого парламента на выездном заседании, которое прошло в Пермском аграрно-технологическом университете, то есть там, где кадры как раз должны появляться в достаточном количестве.Каждый день учебы в аграрно-технологическом университете для Галины — это еще и ностальгия по родному Большесосновскому району, где у семьи Пикулевых большое фермерское хозяйство. Папа с детства приучил к труду на земле, так и родилась мечта.
Галина Пикулева, студентка ПГАТУ им. Прянишникова: "Мечты и цели — это главный двигатель прогресса человека. И я соответственно превратила свою главную мечту в цель".
В Пермском аграрно-технологическом университете сегодня обучаются более 6 тысяч студентов. Здесь готовят специалистов самых востребованных профессий на селе.
Не все выпускники аграрного вуза хотят возвращаться на село. Некоторые считают, что это понижение статуса. Поменять направление этого движения на полностью противоположное - и есть общая задача вуза и всех сельхозпроизводителей.
Об этом говорят уже на заседании рабочей группы при Законодательном собрании. Так, по словам губернатора Дмитрия Махонина, сельхозтоваропроизводители повышают свой уровень, реализуют новые инвестиционные проекты и закупают современное оборудование, формируя запрос на кадры разного уровня: от специалистов среднего звена до высококвалифицированных. Задача вуза обеспечить их кадрами и чем раньше начинать подготовку, тем лучше.
Алексей Андреев, депутат Законодательного собрания Пермского края, член ПДРГ по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса: "Самое основное и эффективное — это работа со школьниками, и надо начинать с ними работать в начальных классах. Для того чтобы ребята в игре визуально видели, что агропромышленный комплекс развивается. Посмотреть на современное производство".
Посмотреть есть на что, и есть чем городиться. Урожай этого года в прикамских хозяйствах побил все рекорды за последние 10 лет. И на будущий год, по словам министра, неизменными остаются все меры государственной поддержки сельхозпроизводителей.
Александр Козюков, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель ПДРГ по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса: "Уверено растет производство молока, кормозаготовка, выполнено порядка 130-140 процентов по плану. В 2023 год наши сельхозтоваропроизводители в части производственных показателей заходят с очень хорошими позициями".
Для себя Галина Пикулева решила давно - после окончания вуза обязательно вернется в родное село и хозяйство будет точно не хуже, чем у родителей. Не зря магистерское образование получала.

Опубликовано: 27.10.2022 в 09:34 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми дети из семей мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады

Более 1 000 молодых семей получили сертификат на улучшение жилищных условий →

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