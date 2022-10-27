Более 1 000 молодых семей получили сертификат на улучшение жилищных условий

Минсоцразвития Прикамья подвело предварительные итоги по реализации национального проекта «Демография» в части выдачи жителям Пермского края свидетельств на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья». В 2022 году таким семьям уже вручено более 250 сертификатов в рамках федеральной программы на оплату от 30 до 35% от стоимости жилья и более 800 сертификатов – по региональной программе, в размере 10% от стоимости жилья.Если в семьях – участниках региональной программы «Молодая семья» после получения свидетельства рождается ребенок, им дополнительно выплачиваются средства в размере, указанном в свидетельстве. В настоящее время, право на получение данной выплаты возникает у семьи начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком.Также в ведомстве рассказали, что если в рамках федеральной программы получить поддержку могут семьи, возраст супругов или одного родителя в которых не превышает 35 лет, то по региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35-летнего возраста. Выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.В 2022 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства – 187,5 млн руб.