Более 1 000 молодых семей получили сертификат на улучшение жилищных условий
Если в семьях – участниках региональной программы «Молодая семья» после получения свидетельства рождается ребенок, им дополнительно выплачиваются средства в размере, указанном в свидетельстве. В настоящее время, право на получение данной выплаты возникает у семьи начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком.
Также в ведомстве рассказали, что если в рамках федеральной программы получить поддержку могут семьи, возраст супругов или одного родителя в которых не превышает 35 лет, то по региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35-летнего возраста. Выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.
В 2022 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства – 187,5 млн руб.
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