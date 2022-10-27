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В Перми дети из семей мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение всем главам муниципалитетов обеспечить бесплатное посещение детских садов детьми мобилизованных.Алексей Дёмкин, глава Перми: «По моему поручению департамент образования оперативно подготовил соответствующие документы. А сегодня это решение поддержали депутаты Пермской городской Думы. С ноября от платы освобождены как семьи мобилизованных, так и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции».
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