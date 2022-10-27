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Бойцам добровольческого батальона "Молот" отправили гуманитарный груз
Максим Кадаев, представитель фонда «Добровольцы Донбасса»: "Мы отталкиваемся в первую очередь от оперативной обстановки, потому что едем в зону боевых действий. Если вдруг происходят какие-то изменения, то парни нам об этом оперативно докладывают, чтобы мы знали и имели в виду".
В грузовых машинах снизу доверху мешки, коробки. В них продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, теплая одежда и обувь, спецобмундирование, техника для наблюдения и разведки.
Андрей Борисенко, представитель фонда «Добровольцы Донбасса»: "Везём медикаменты, везём также еду, тепловизоры, всё, что предназначается для наших парней, вплоть до одежды, которую пошили наши девушки, жёны добровольческого батальона. Везём в сторону парней, всем всё хватит".
В сборе груза приняли участие неравнодушие жители, частные спонсоры, представители бизнеса, общественные организации, среди них региональное отделение «Офицеров России» в Пермском крае, благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» и «РОССОЮЗСПАС».
В рейс также отправится и этот УАЗ «Патриот». Помимо того, что он загружен всем необходимым, по прибытии на место автомобиль будет передан добровольческому батальону.
Также Прикамье продолжает оказывать помощь резервистам, призванным в ходе частичной мобилизации, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Алексей Дударев, председатель высшего совета Российского союза спасателей: "Следующий конвой пойдет после 10 ноября. У нас есть вопросы адресной помощи, точно так же как сейчас ребята везут нашему подразделению «Молот», у нас будет адресная помощь больницам Мариуполя, пожарным Бердянска, Мелитополя, потому что мирная жизнь налаживается".
На этот раз гуманитарный груз будет доставлен в Херсон. На это уйдет несколько дней. Сразу по возвращении начнется формирование очередного конвоя.
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