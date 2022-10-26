← В Черняевском лесу начали обновлять пешеходные дорожки
Бойцам добровольческого батальона "Молот" отправили гуманитарный груз →
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.10.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Черняевском лесу начали обновлять пешеходные дорожки
Бойцам добровольческого батальона "Молот" отправили гуманитарный груз →
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
На междугородние маршруты в Прикамье выйдут новые автобусы
Инспекторы ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Прикамье
На Международном форуме двигателестроения прошла конференция, посвященная двигателю ПД-14
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2022
В Прикамье с 3 по 6 ноября приостановится прием документов на оформление недвижимости
«Т Плюс» выявила более 60 незаконных объектов возле тепломагистралей
"Активное долголетие": жить ярко и не стареть душой
Жительницу Краснокамска будут судить за серию дистанционных краж
Пермское УФАС оштрафовало двойника курорта «Ключи»
С 31 октября возобновит работу трамвайный маршрут №3
На Комсомольской площади в Перми стартовал снос кафе «Ешь-ка»
Глава Минсоцразвития рассказал губернатору, как ведется работа с семьями мобилизованных
В 2023 году количество участников проекта «Умею плавать» возрастет в два раза
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2022
Как одевались средневековые жители Прикамья
27 и 28 октября в налоговых инспекциях Прикамья пройдут Дни открытых дверей
В Роспотребнадзоре советуют уже сейчас привиться от клещевого энцефалита
Родители ребенка, получившего травму в батут-центре, добиваются компенсации через суд
В пермских школах пройдет новая акция по сбору батареек
Более 1 000 молодых семей получили сертификат на улучшение жилищных условий
Как решить проблему с кадрами на селе
В Перми дети из семей мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады
Бойцам добровольческого батальона "Молот" отправили гуманитарный груз
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Черняевском лесу начали обновлять пешеходные дорожки
Ехали медведи на велосипеде. В Перми выступит Цирк Филатовых
Их не пугает даже снег: клещи продолжают атаковать
В Перми на борьбу с первым гололедом бросили 52 единицы техники
К концу недели в некоторых районах края может сформироваться снежный покров до 20 см
В Перми первый гололед вызвал пробки
Чемпионат «Абилимпикс»: вместе - сильнее!
Назальная вакцинация. В Прикамье начали прививать от коронавируса через нос
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.10.2022
В Перми факт кражи попал на камеру видеонаблюдения
Добавить комментарий: