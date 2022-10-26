В Черняевском лесу начали обновлять пешеходные дорожки
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что сейчас в Черняевском лесу ведётся установка фундаментов опор освещения, укладка в траншею кабельных труб и труб для сетей видеонаблюдения. Также частично выполнено благоустройство участка.
Кроме того, в рамках проведения работ проведён расчёт длины трасс и количества опор для двух дополнительных участков освещения, продолжается комплектование объекта необходимыми материалами.
Пермское городское лесничество просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, не допускать детей к площадкам проведения строительных работ и соблюдать предписания временных аншлагов.
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