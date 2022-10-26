Ехали медведи на велосипеде. В Перми выступит Цирк Филатовых

В Пермь приехал всемирно известный цирк Филатовых. Династии дрессировщиков уже 185 лет. За это время они добились от своих подопечных небывалых умений. Прав, конечно, у мотоциклиста по имени Михаил нет, но свои водительские навыки он совершенствует ежедневно. Впрочем, эти мишки освоили и другие средства передвижения, и владеют ими не хуже людей. Бокс, катание на велосипедах, мотоциклах, самокате, роликах и даже эквилибристика – в этой программе мишки играют особую роль. Каждый из 15 хищников выступает в своем жанре. С ними династия Филатовых работает 185 лет. Этот сезон юбилейный.Александр Филатов, дрессировщик: "Мы много с ними проводим времени, стараемся находить общий язык. Кто-то любит сахар, кто-то печенье. Это контакт и общение с животными, чтобы они доверяли нам".Зрители познакомятся и с другими редкими животными – арктическими лайками, пони, белоснежными голубями и розовыми пеликанами, носухами, ламами, верблюдами и дикобразами. Свои невероятные номера покажут иллюзионисты, воздушные гимнасты без страховки, жонглеры и харизматичные клоуны. Удивит и прыжок собаки с шести метров. А чтобы зрелище стало незабываемым, цирк привез в Пермь современное световое и лазерное оформление, а также собственный шоу-балет. Обещают, что грандиозный спектакль захватит внимание публики до самого финала. Там сюжетная линия спектакля раскроется для зрителя настоящим сюрпризом.Премьера Цирка Филатовых на пермской арене состоится в субботу. Для детей до трех лет при предъявлении документа вход свободный.