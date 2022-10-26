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Ехали медведи на велосипеде. В Перми выступит Цирк Филатовых
Александр Филатов, дрессировщик: "Мы много с ними проводим времени, стараемся находить общий язык. Кто-то любит сахар, кто-то печенье. Это контакт и общение с животными, чтобы они доверяли нам".
Зрители познакомятся и с другими редкими животными – арктическими лайками, пони, белоснежными голубями и розовыми пеликанами, носухами, ламами, верблюдами и дикобразами. Свои невероятные номера покажут иллюзионисты, воздушные гимнасты без страховки, жонглеры и харизматичные клоуны. Удивит и прыжок собаки с шести метров. А чтобы зрелище стало незабываемым, цирк привез в Пермь современное световое и лазерное оформление, а также собственный шоу-балет. Обещают, что грандиозный спектакль захватит внимание публики до самого финала. Там сюжетная линия спектакля раскроется для зрителя настоящим сюрпризом.Премьера Цирка Филатовых на пермской арене состоится в субботу. Для детей до трех лет при предъявлении документа вход свободный.
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