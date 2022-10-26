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Их не пугает даже снег: клещи продолжают атаковать
Клещи поздней осенью такое же частое явление, как и весной, говорят в Роспотребнадзоре. За сентябрь больше семи сотен случаев по краю. Работает лаборатория и сегодня — цепляются членистоногие, как за городом, так и в его черте.
Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Чаще всего это происходит с животными, домашние, собаки, кошки, которые предоставлены сами себе и могут зацепить клеща, который еще в настоящий момент не ушел на зимовку. До стабильно отрицательных температур, конечно, можем это наблюдать".
Рекомендации от кинологов. Гулять с собакой в обработанных парках и скверах. А перед прогулкой обрабатывать домашних питомцев.
Ольга Хлюпина, кинолог: "Таблетка дается, клещ садится, но когда он кусает, он отпадает. Капли хороши тем, что клещи вообще не садятся. Восемь лет у меня собаке, ни разу мы здесь клещей не ловили".
За минувший год больше 22 тысяч укусов клещами — рекорд за последние годы. Чтобы не бояться попасть в эту статистику, специалисты советуют прививаться.
Как и в летнее время, осенью клещи чаще всего попадаются в смешанных лесах. Здесь нужно помнить не только о безопасности братьев меньших, но и о собственной. Как минимум, носить головные уборы.
Напоминают специалисты и про общение с хозяевами пермского леса — белками. Они такие же переносчики клещей. Если очень хочется угостить орехами — наденьте перчатки, а после выдайте лакомство.
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