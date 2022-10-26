Их не пугает даже снег: клещи продолжают атаковать

Вместе с первым снегом в Перми появились снежные клещи. Причем врачи говорят, что все в пределах нормы. В лесу выпал первый снег - и обнаружен первый снежный клещ. В пермскую ветклинику обратились хозяева охотничьей собаки. Подхватила паразита четвероногая во время неудачной прогулки.Клеща обнаружили во время операции. Ветеринар Александр Белов говорит, под наркозом температура тела у собаки снизилась. Вот паукообразное и вылезло на поверхность, передумав кусать зверя.Александр Белов, доктор отделения интенсивной терапии ветеринарной клиники: "По мере похолодания частота встречаемости клещей реже, но в течение осени один-два в неделю случаев всё-таки бывают. В ноябре 1-2 случая в месяц, но всё равно они встречаются".Клещи поздней осенью такое же частое явление, как и весной, говорят в Роспотребнадзоре. За сентябрь больше семи сотен случаев по краю. Работает лаборатория и сегодня — цепляются членистоногие, как за городом, так и в его черте.Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Чаще всего это происходит с животными, домашние, собаки, кошки, которые предоставлены сами себе и могут зацепить клеща, который еще в настоящий момент не ушел на зимовку. До стабильно отрицательных температур, конечно, можем это наблюдать".Рекомендации от кинологов. Гулять с собакой в обработанных парках и скверах. А перед прогулкой обрабатывать домашних питомцев.Ольга Хлюпина, кинолог: "Таблетка дается, клещ садится, но когда он кусает, он отпадает. Капли хороши тем, что клещи вообще не садятся. Восемь лет у меня собаке, ни разу мы здесь клещей не ловили".За минувший год больше 22 тысяч укусов клещами — рекорд за последние годы. Чтобы не бояться попасть в эту статистику, специалисты советуют прививаться.Как и в летнее время, осенью клещи чаще всего попадаются в смешанных лесах. Здесь нужно помнить не только о безопасности братьев меньших, но и о собственной. Как минимум, носить головные уборы.Напоминают специалисты и про общение с хозяевами пермского леса — белками. Они такие же переносчики клещей. Если очень хочется угостить орехами — наденьте перчатки, а после выдайте лакомство.