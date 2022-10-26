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В Перми на борьбу с первым гололедом бросили 52 единицы техники
По данным городского департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 150 тонн противогололёдных материалов, в том числе 20 тонн материала «Бионорд», на улицах города работало 52 единицы техники.
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