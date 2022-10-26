← В Перми первый гололед вызвал пробки
В Перми на борьбу с первым гололедом бросили 52 единицы техники →
К концу недели в некоторых районах края может сформироваться снежный покров до 20 см
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Перми первый гололед вызвал пробки
В Перми на борьбу с первым гололедом бросили 52 единицы техники →
|
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
В Черняевском лесу начали обновлять пешеходные дорожки
Ехали медведи на велосипеде. В Перми выступит Цирк Филатовых
Их не пугает даже снег: клещи продолжают атаковать
В Перми на борьбу с первым гололедом бросили 52 единицы техники
К концу недели в некоторых районах края может сформироваться снежный покров до 20 см
В Перми первый гололед вызвал пробки
Чемпионат «Абилимпикс»: вместе - сильнее!
Назальная вакцинация. В Прикамье начали прививать от коронавируса через нос
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.10.2022
Авиарейс из Перми в Минск отменен
В Перми факт кражи попал на камеру видеонаблюдения
В Перми мотоциклист сбил двух школьниц на пешеходном переходе
В Пермском крае открыт региональный сбор в рамках проекта «Все для Победы»
На ул. Ленина уложили новую плитку
За сутки в Прикамье выявлено 237 случаев коронавируса
Плоскостные парковки заработают в Перми с 1 ноября
В Театральном саду в Перми устанавливают чугунное ограждение 1940-х годов
В Пермском крае можно будет увидеть солнечное затмение
В Перми трамваи и автобусы перешли на зимний режим работы
Власти Косинского округа представили план комплексного развития территории
С заботой о внуках. Пермячки отправляют мобилизованным тёплые посылки
Межрегиональные соревнования «Первая помощь 2022»: обучение во имя жизни
Рекордный урожай зерна. Агропредприятия региона подвели итоги сезона
До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми первый гололед вызвал пробки
Чемпионат «Абилимпикс»: вместе - сильнее!
Назальная вакцинация. В Прикамье начали прививать от коронавируса через нос
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.10.2022
В Перми факт кражи попал на камеру видеонаблюдения
С заботой о внуках. Пермячки отправляют мобилизованным тёплые посылки
Межрегиональные соревнования «Первая помощь 2022»: обучение во имя жизни
Рекордный урожай зерна. Агропредприятия региона подвели итоги сезона
До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.10.2022
Добавить комментарий: