← До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов
Межрегиональные соревнования «Первая помощь 2022»: обучение во имя жизни →
Рекордный урожай зерна. Агропредприятия региона подвели итоги сезона
Владимир Юшков, директор ООО «Агрофирма «Труд»: "Мы действительно получили дополнительную поддержку на приобретение хлеба и зерна. За счет этого мы в этом году ни на одну голову не снизили поголовье, а только даже стараемся увеличивать".
В этом году ситуация другая, урожайность по зерну рекордная, как минимум за последние 10 лет.
Простая статистика от агрофирмы «Труд»: в прошлом году урожайность 7 центнеров с гектара, в этом - 27. Но как говорят в хозяйстве, нет ничего лишнего. Хороший урожай позволит сделать запасы зерна на будущее. И плюсом асфальтовую дорогу проложили к элеватору.
Сельхозпроизводители подвели промежуточные итоги сезона. В этом году порядка 300 сотрудников агропредприятий отмечены правительственными наградами. В целом по региону зерна в этом году собрали на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом. План по заготовке кормов выполнен на 110%. Крупный рогатый скот голодным этой зимой точно не останется. В текущем году, по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, краевой Минагро расширил количество и объем субсидий для сельхозпроизводителей практически по всем направлениям.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено более 3 млрд рублей".
Поддержка приходит из разных источников, работает нацпроект «Малое и среднее предпринимательства». В полтора раза была увеличена поддержка малых форм хозяйствования по программе «Агростартап» – почти до 70 млн рублей. Это позволило фермерам и сельхозпредприятиям обеспечить занятость на селе.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Все меры поддержки, которые у нас существуют, они все на три года ближайшие забюджетированы. Проект бюджета в Законодательное собрание внесен. Все меры поддержки, которые действуют, они продолжат действовать и дальше, поэтому коллеги могут быть абсолютно уверены в завтрашнем дне".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.10.2022
Жители Прикамья выберут населенные пункты для приоритетного подключения мобильной связи и интернета
В Чайковском дважды обокрали склад с самоварами
В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 269 человек
"Финно-угорский транзит": финальная остановка в Коми-Пермяцком округе
В Перми прошел Праздник Кощея по мотивам русских сказок
Пермский пороховой завод: в результате ЧП погибли двое слесарей и прессовщик
График работы мобильных пунктов вакцинации на этой неделе
На заседании Совета глав муниципалитетов рассмотрят адресную помощь семьям мобилизованных
Добавить комментарий: