Рекордный урожай зерна. Агропредприятия региона подвели итоги сезона

Рекордный урожай зерновых на селе. Сегодня агропредприятия региона подвели итоги сезона. Зерна, например, удалось собрать больше прошлогоднего на 200 тысяч тонн. Прошлый год для агрофирмы «Труд» выдался непростым. Своего зерна собрать не удалось, от сокращения поголовья спасла только финансовая поддержка регионального правительства.Владимир Юшков, директор ООО «Агрофирма «Труд»: "Мы действительно получили дополнительную поддержку на приобретение хлеба и зерна. За счет этого мы в этом году ни на одну голову не снизили поголовье, а только даже стараемся увеличивать".В этом году ситуация другая, урожайность по зерну рекордная, как минимум за последние 10 лет.Простая статистика от агрофирмы «Труд»: в прошлом году урожайность 7 центнеров с гектара, в этом - 27. Но как говорят в хозяйстве, нет ничего лишнего. Хороший урожай позволит сделать запасы зерна на будущее. И плюсом асфальтовую дорогу проложили к элеватору.Сельхозпроизводители подвели промежуточные итоги сезона. В этом году порядка 300 сотрудников агропредприятий отмечены правительственными наградами. В целом по региону зерна в этом году собрали на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом. План по заготовке кормов выполнен на 110%. Крупный рогатый скот голодным этой зимой точно не останется. В текущем году, по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, краевой Минагро расширил количество и объем субсидий для сельхозпроизводителей практически по всем направлениям.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено более 3 млрд рублей".Поддержка приходит из разных источников, работает нацпроект «Малое и среднее предпринимательства». В полтора раза была увеличена поддержка малых форм хозяйствования по программе «Агростартап» – почти до 70 млн рублей. Это позволило фермерам и сельхозпредприятиям обеспечить занятость на селе.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Все меры поддержки, которые у нас существуют, они все на три года ближайшие забюджетированы. Проект бюджета в Законодательное собрание внесен. Все меры поддержки, которые действуют, они продолжат действовать и дальше, поэтому коллеги могут быть абсолютно уверены в завтрашнем дне".