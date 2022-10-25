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До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов
Соцконтракты – хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого на это нет необходимых средств для старта. Технологией могут воспользоваться граждане, которые имеют низкие доходы или оказались в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы заключить соцконтракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Чаще всего жители Прикамья выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги. Средства от соцконтракта можно направить на закупку товара, оборудования и аренду помещения.
Социальный контракт заключается на один год. Подать заявление на получение этой меры поддержки можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.10.2022
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