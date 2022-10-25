До конца 2022 года в Прикамье заключат еще около тысячи социальных контрактов

Пермский край получил дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию технологии «Социальный контракт». Всего региону выделено 118 млн руб. Это позволит до конца 2022 года заключить еще порядка 1 тыс. соцконтрактов. Теперь максимальный размер выплаты по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности может составлять до 350 тыс. руб., а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. руб.

Соцконтракты – хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого на это нет необходимых средств для старта. Технологией могут воспользоваться граждане, которые имеют низкие доходы или оказались в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы заключить соцконтракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Чаще всего жители Прикамья выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги. Средства от соцконтракта можно направить на закупку товара, оборудования и аренду помещения.

Социальный контракт заключается на один год. Подать заявление на получение этой меры поддержки можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».