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Межрегиональные соревнования «Первая помощь 2022»: обучение во имя жизни
Дарья Райкова: "Сила нажатия, постановка рук. На младенце надо обязательно аккуратно давить двумя пальцами, а на подростке давим уже руками".
25 команд со всего Прикамья, а также делегации из Ижевска и Екатеринбурга встретились на 12-х межрегиональных соревнованиях «Первая помощь 2022» на базе краевого центра медицины катастроф. Среди ребят и те, кто учится в колледжах и вузах, и те, кто в школе ходит в медицинские классы.
Валентина Авдеева, руководитель образовательно-методического центра «Пермская краевая школа медицины катастроф»: "Цель соревнований, самое главное - оказание помощи, первой помощи наибольшему числу пострадавших, не бояться этого делать и делать это качественно".
Ребятам необходимо продемонстрировать свои навыки сердечно-легочной реанимации, показать оснащение своих аптечек, оказать первую психологическую помощь пострадавшим и блеснуть теоретическими знаниями. Главный критерий оценки - качество.
Номинаций представлено немало. Главный девиз всего мероприятия прописан на каждой из наград: «Обучение во имя жизни».
Один из самых непредсказуемых этапов - ситуационная задача. С налобными фонариками ребята заходят в темное помещение с множеством пострадавшим. Здесь необходимо понять, что случилось с каждым из них, оказать помощь и вывести наружу. Первыми к этому заданию приступают студенты медуниверситета из Индии.
Соревнования проводят в рамках поддержки волонтёрского движения в России и подготовки к 300-летию Перми, а также федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Посвящены 25-летию «Образовательно-методического центра «Пермская краевая школа медицины катастроф».
Свои напутствия участникам дал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный.Леонид Дежурный, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России: "Продвигать первую помощь, конечно, победить, потому что это соревнования. Но победа в этих соревнованиях - не победа конкретного участника, а то, что первая помощь становится более узнаваемой, понимаемой".
Победители были определены в каждой категории и номинации. С собой в вузы, колледжи и школы ребята привезут не только ценные награды и подарки, но и огромный опыт вместе с желанием помогать окружающим.
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