Межрегиональные соревнования «Первая помощь 2022»: обучение во имя жизни

В Перми прошли соревнования «Первая помощь 2022». Участники - 25 команд со всего Прикамья, а также делегации из Ижевска и Екатеринбурга - соревновались на базе краевого центра медицины катастроф, работать приходилось в том числе и в темноте. Как делать сердечно-легочную реанимацию, Дарья Райкина знает на отлично. Девушка учится на спасателя и ходит в секцию первой помощи. Знания в любой момент готова применить на практике, тонкостями делится и с нашей съемочной группой.Дарья Райкова: "Сила нажатия, постановка рук. На младенце надо обязательно аккуратно давить двумя пальцами, а на подростке давим уже руками".25 команд со всего Прикамья, а также делегации из Ижевска и Екатеринбурга встретились на 12-х межрегиональных соревнованиях «Первая помощь 2022» на базе краевого центра медицины катастроф. Среди ребят и те, кто учится в колледжах и вузах, и те, кто в школе ходит в медицинские классы.Валентина Авдеева, руководитель образовательно-методического центра «Пермская краевая школа медицины катастроф»: "Цель соревнований, самое главное - оказание помощи, первой помощи наибольшему числу пострадавших, не бояться этого делать и делать это качественно".Ребятам необходимо продемонстрировать свои навыки сердечно-легочной реанимации, показать оснащение своих аптечек, оказать первую психологическую помощь пострадавшим и блеснуть теоретическими знаниями. Главный критерий оценки - качество.Номинаций представлено немало. Главный девиз всего мероприятия прописан на каждой из наград: «Обучение во имя жизни».Один из самых непредсказуемых этапов - ситуационная задача. С налобными фонариками ребята заходят в темное помещение с множеством пострадавшим. Здесь необходимо понять, что случилось с каждым из них, оказать помощь и вывести наружу. Первыми к этому заданию приступают студенты медуниверситета из Индии.Соревнования проводят в рамках поддержки волонтёрского движения в России и подготовки к 300-летию Перми, а также федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Посвящены 25-летию «Образовательно-методического центра «Пермская краевая школа медицины катастроф».Свои напутствия участникам дал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный.Леонид Дежурный, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России: "Продвигать первую помощь, конечно, победить, потому что это соревнования. Но победа в этих соревнованиях - не победа конкретного участника, а то, что первая помощь становится более узнаваемой, понимаемой".Победители были определены в каждой категории и номинации. С собой в вузы, колледжи и школы ребята привезут не только ценные награды и подарки, но и огромный опыт вместе с желанием помогать окружающим.