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В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 269 человек
Наибольшее число заболевших помимо г. Перми выявлено в Лысьвенском и Кунгурском округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 036 человек.
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