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В Чайковском дважды обокрали склад с самоварами
"Через два часа дружеского застолья денежные средства подошли к концу, и нарушители, недолго думая, решили опять наведаться на место преступления. Во второй раз со склада было вынесено 8 самоваров, которые были сданы по той же схеме. Владелец обнаружил пропажу личных вещей тем же вечером, когда решил проверить сохранность своего имущества. О краже было незамедлительно сообщено в полицию", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
Правоохранители опросили всех возможных свидетелей и по горячим следам вышли на нарушителей. Оказалось, что один из них уже были судим за аналогичное преступление, двое других к уголовной ответственности ранее не привлекались.
За повторное преступление суд приговорил гражданина к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и уголовному штрафу в размере 8,5 тысяч рублей. Мужчина с помощью родственников оперативно выплатил всю полагающуюся сумму. Остальным фигурантам суд назначил полтора и год лишения свободы в колонии-поселения.
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