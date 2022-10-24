В Чайковском дважды обокрали склад с самоварами

Трое мужчин дважды обокрали склад с самоварами в Чайковском. Один из злоумышленников через окно проник в помещение и передал своим товарищем 5 латунных самоваров. Похищенное было реализовано в близлежащем гаражном боксе, где размещался пункт приема металлов. За противозаконную сделку подельники выручили 3 тысячи рублей."Через два часа дружеского застолья денежные средства подошли к концу, и нарушители, недолго думая, решили опять наведаться на место преступления. Во второй раз со склада было вынесено 8 самоваров, которые были сданы по той же схеме. Владелец обнаружил пропажу личных вещей тем же вечером, когда решил проверить сохранность своего имущества. О краже было незамедлительно сообщено в полицию", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.Правоохранители опросили всех возможных свидетелей и по горячим следам вышли на нарушителей. Оказалось, что один из них уже были судим за аналогичное преступление, двое других к уголовной ответственности ранее не привлекались.За повторное преступление суд приговорил гражданина к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и уголовному штрафу в размере 8,5 тысяч рублей. Мужчина с помощью родственников оперативно выплатил всю полагающуюся сумму. Остальным фигурантам суд назначил полтора и год лишения свободы в колонии-поселения.