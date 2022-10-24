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"Финно-угорский транзит": финальная остановка в Коми-Пермяцком округе
На сцене Культурно-делового центра встретились два родственных финно-угорских народа: у коми-пермяков с музыкальной фольклорной программой гостил удмуртский народный ансамбль "Бутьмар".
С танцами и песнями артисты инсценировали игры, гуляния и старинный рекрутский обряд.
Фестиваль на тему «Проекция в театр 2.0» организовал Финно-угорский культурный центр РФ. "Транзит" стартовал в республике Марий Эл, совершил остановки в Удмуртии и Карелии и финишировал в Прикамье.
На конечном пункте - с песнями, под сопровождение пэлян и шумовых инструментов - народный театр коми-пермяцкой песни "Вежалун" из Кудымкара представил обрядовую постановку о традициях последнего сбора урожая.
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