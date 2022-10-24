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В Перми прошел Праздник Кощея по мотивам русских сказок
Всего было подготовлено 5 интерактивных точек. Большинство - на улице страха.Первым посетителей парка встретил великий русский писатель и автор многих сказок – Александр Сергеевич Пушкин.Само собой поэт не мог не показать свой талант в сочинении стихов. Правда, пришлось просить помощи у гостей. В нескольких шагах от Пушкина стоял и кот учёный, который искал ответы на сложные загадки."Парень по воду побрёл, в проруби её нашёл. Чудеса теперь кругом: вёдра прискакали в дом. Берегите братцы ноги - едет печка по дороге. Всё по его хотению… - По щучьему велению". В 13-й кабинке на колесе обозрения сидела кикимора болотная, которая гадала на картах и на кубиках о том, исполнится ли ваше желание. Корреспонденту "Вестей" тоже погадала.Помимо актёров, которые исполняли роли сказочных героев, в нарядах пришли и обычные люди. А всё потому, что в конце дня проходил конкурс костюмов. В нём приняли участие более 20 человек. Приходили даже целые кампании. На одной из лавочек свой спортинвентарь разложил русский богатырь. Он проверял силу у мужчин и набирал людей к себе в дружину. Чтобы в неё попасть, нужно было выполнить 5 заданий."5 раз гирей, 10 раз щит, 5 раз в цель, 10 узлов обязательно нужно знать и, конечно, 5 кругов на лошади. Если всадник удержится, значит, он богатырь русский". А это ворон Груша. Он уже 13 на сцене. Очень любит фотографироваться с детьми и умеет даже произносить своё имя.Несмотря на холод, на праздник пришло множество людей. Все гости были рады поучаствовать в конкурсах по мотивам русских сказок. Почти на каждой точке понемногу даже скапливались очереди. Участие принимали не только дети, но и взрослые.
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