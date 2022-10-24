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Пермский пороховой завод: в результате ЧП погибли двое слесарей и прессовщик
"22 октября 2022 года в 21:14 по местному времени в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» ФКП «Пермский пороховой завод», произошла авария, предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Силами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» пожар был локализован и потушен. Все производства предприятия работают в штатном режиме", - говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.
В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ ИМ. С. Н. Гринберга ГБУЗ ПК.
Решением генерального директора создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
"В настоящее время социальные службы ФКП «Пермский пороховой завод» оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших", - сообщили на предприятии.
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