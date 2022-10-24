График работы мобильных пунктов вакцинации на этой неделе

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что, в период с 25 по 29 октября в региональной столице пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19 можно в следующих мобильных пунктах:ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 25-28 октября с 16.00 до 20.00; 29 октября с 12.00 до 16.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree): 27 и 28 октября с 15.00 до 19.00; 29 октября с 11.00 до 15.00. В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.