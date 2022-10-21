Губернатор совершил рабочую поездку в Березники и Соликамск

В Березниках сдали в эксплуатацию еще два дома в жилом комплексе "Любимов". Теперь сюда переедут 238 семей, чьи квартиры были признаны негодными из-за техногенной аварии. Всего для них построили уже 23 многоэтажки.Поворот ключа, и Нина Власовна изучает свою новую квартиру в одном из домов в березниковском жилом комплексе «Любимов». Просторно, светло, говорит хозяйка. Особое внимание кухне - здесь тоже нареканий нет.Нина Кузнецова: "Всё нормально, и кухня побольше моей. У меня там шесть метров было, а здесь восемь метров!"Ещё два дома введены в эксплуатацию, началось заселение, и с новосёлами пообщался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также он проинспектировал идущее строительство, по сути, всё идёт по плану - сдано 23 дома, на подходе ещё шесть.После Березников — Соликамск. Здесь глава региона посетил городскую больницу, где оценил проведённый ремонт, также врачи рассказали о том, как работает новое оборудование - рентген, флюорография, томография доступны в медицинском учреждении.Наталья Пантелеева, и.о. главного врача Соликамской городской больницы: "Мы получаем большие средства на ремонты за счёт программы качественного здравоохранения, оборудование по программе модернизации первичного звена".Также региональному Минздраву были даны поручения держать на контроле дальнейшее обновление больницы – на это, кстати, обращали внимание и местные жители в социальных сетях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас задача завершить проектно-сметную документацию и начать ремонтировать, и это будет сделано, точно гарантирую, ремонт хирургического отделения и инфекционного отделения, на это средства заложены в бюджете, надо только реализовывать".В школе № 1 Дмитрий Махонин познакомился с работой инженерных классов, которые работаю по принципу – школа-вуз-производство. Здесь реализуется программа общего дополнительного образования, привлекаются преподаватели вуза, наставники с производства.А это благоустройство проспекта Строителей, ещё один из элементов комплексного развития территории. Очень скоро здесь появятся зоны отдыха, новые арт-объекты и не только.Ирина Либих: "Когда мы узнали, что здесь что-то будет, мы очень даже рады, что можно будет с детьми погулять здесь, вечером посидеть на лавочках".Ещё один знаковый проект – благоустройство береговой линии река Усолка «Соляная верста», спортивные объекты, детские площадки, возможность погулять и отдохнуть. По сути, один из примеров развития туристической инфраструктуры.Здесь регулярно проводятся экскурсии. Здесь же всех встречает медведь, можно, приложив руку к носу, загадать желание.