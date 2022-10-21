Региональный бюджет на трёхлетку: дефицитный, но социально направленный

На пленарном заседании Законодательного собрания в первом чтении рассмотрели проект регионального бюджета на ближайшие три года. Впервые в истории плановые доходы краевой казны превысят 200 миллиардов рублей в год. Две трети всех расходов социальные: образование, здравоохранение, социальная помощь. По словам председателя парламента Валерия Сухих, главным для региона остаются его жители, их безопасность и комфорт. Проект сверстан, исходя из социальных обязательств краевых властей перед гражданами. Здесь заложены средства на индексацию мер социальной поддержки и увеличение фонда оплаты труда. Так называемый «бюджет развития», а это в первую очередь новые социальные и инфраструктурные объекты, по сравнению с нынешним годом должен вырасти почти на 40 процентов. Бюджеты территорий, по расчетам Минфина, в 2023 году увеличатся более чем на 11 процентов.Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Поддержать бюджеты муниципальных образований — это наша основная задача, потому что люди живут в территориях, и в основном субсидии и межбюджетные трансферты направлены на инвестиционные расходы в территориях, для того чтобы, несмотря на сложную экономическую, политическую ситуацию, повышать качество жизни наших людей".Меняются правила получения льгот при использовании упрощенной системы налогообложения для санаторно-курортных организаций и детских лагерей. Сейчас действует ограничение — количество сотрудников в компании не должно превышать 15 человек. Новые поправки отменяют эту норму, воспользоваться льготой смогут больше предпринимателей.Еще одни изменения касаются уже патентной системы. Здесь также значительно расширяется круг, кто сможет воспользоваться патентом. Если сейчас действует ограничение по торговым площадям не более 50 квадратных метров, в новой редакции закона прописано уже 150 «квадратов».Алексей Мельников, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Соответственно, дается возможность большему кругу предпринимателей использовать более оптимальный налоговый режим в частности патентную систему. Также в патентной системе произошло увеличение самого патента, но оно не значительное, потому что, по мнению правительства, мы находимся на 13-14-м месте в ПФО. Поэтому у нас территория в этом смысле остается привлекательной".