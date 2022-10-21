Региональный бюджет на трёхлетку: дефицитный, но социально направленный

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Меняются правила получения льгот при использовании упрощенной системы налогообложения для санаторно-курортных организаций и детских лагерей. Сейчас действует ограничение — количество сотрудников в компании не должно превышать 15 человек. Новые поправки отменяют эту норму, воспользоваться льготой смогут больше предпринимателей.
Еще одни изменения касаются уже патентной системы. Здесь также значительно расширяется круг, кто сможет воспользоваться патентом. Если сейчас действует ограничение по торговым площадям не более 50 квадратных метров, в новой редакции закона прописано уже 150 «квадратов».
Алексей Мельников, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Соответственно, дается возможность большему кругу предпринимателей использовать более оптимальный налоговый режим в частности патентную систему. Также в патентной системе произошло увеличение самого патента, но оно не значительное, потому что, по мнению правительства, мы находимся на 13-14-м месте в ПФО. Поэтому у нас территория в этом смысле остается привлекательной".
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