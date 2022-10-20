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Губернатор совершил рабочую поездку в Березники и Соликамск →
Глава Прикамья провел первое заседание оперативного штаба
Как сказал губернатор Дмитрий Махонин, режим базовой готовности никак не повлияет на повседневную жизнь пермяков, никаких ограничений и запретов не вводится.
"Совместно с силовыми структурами продолжим обеспечивать высокий уровень правопорядка и безопасности на территории края. Особенно это касается критически важной инфраструктуры – функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В регионе выстроена слаженная межведомственная работа", - сообщил глава Прикамья.
По словам Дмитрия Махонина, второе заседание оперштаба пройдет на следующей неделе.
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