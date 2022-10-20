В выходные временно закроют движение по участкам улицы Сибирской
22 октября с 06:00 до 23:00 планируется перекрытие движения по улице Сибирской на участке от улицы Монастырской до улицы Ленина.
23 октября с 06:00 до 23:00 планируется закрытие движения по улице Сибирской на участке от улицы Ленина до улицы Пермской.
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