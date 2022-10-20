Енот Боня - скалолаз

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← В школе "Фотоника" состоялось посвящение в первоклассники
В выходные временно закроют движение по участкам улицы Сибирской →
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27.09.2022 в 09:44
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05.07.2022 в 09:35
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В школе "Фотоника" состоялось посвящение в первоклассники
В Перми капитально отремонтируют участок улицы Петропавловской
Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект бюджета Прикамья на 2023 год
С начала года в Перми похищено около 750 крышек с колодцев
Пермяков напугало облако дыма над пороховым заводом
Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады
В Березниках введены в эксплуатацию еще два дома на 238 семей
«Лампочка Яблочкова». В пермском сквере устанавливают новый арт-объект
За сутки коронавирусом заболел 331 житель Прикамья
Коловратки, рачки и усатый голец. В Перми экологи обследовали реку Иву
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